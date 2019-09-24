«بورش» تستعد لتحويل طراز «911» إلى المحركات كهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 سبتمبر 2019, 12:27 مساء

يومًا بعد يوم، تثبت الشركة الألمانية العريقة لصناعة السيارات «بورش» عزمها على إقامة صداقة من نوع خاص مع البيئة، بالأفعال ليس بالأقوال.

فمنذ أيام قليلة قامت الشركة الألمانية بكشف الطراز المذهل «تايكان»، التي تعتبر واحدة من أفضل السيارات الكهربائية الحاضرة في الأسواق العالمية، إلى جانب طرح نسخة كهربائية تعمل بنظام هجين من طراز «باناميرا» الشهير، بالإضافة إلى كشف أول سيارة صنعت خصيصًا من أجل المشاركة في سباقات السيارات الكهربائية «فورمولا إي».

ويرى الخبراء أن اللحظة حانت للخطة الكبيرة التي تتضمن تحويل الطراز الأسطوري من بورش «911» إلى عالم المحركات الكهربائية.

ولكن في وقت سابق صرح المدير التنفيذي لشركة «بورش»، أوليفر بولم، قائلًا: «تحويل الطراز العريق لبورش 911 ليعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة، سيستغرق نحو 10 سنوات بداية من العام الحالي، لذا سنستمر في طرح الطراز بالطاقة التقليدية خلال الفترة المقبلة».

واعتبر الكثير من خبراء ورواد عالم السيارات أن هذا التصريح بمثابة إعلان لخطة الشركة خلال السنوات المقبلة.

وكانت «بورش» أعلنت أنها ستستمر في طرح نسخ من جميع سياراتها التي تعمل بالوقود العادي من أجل إرضاء جميع عملائها، ولتضمن لهم تنوعًا غير عادي في الاختيار بين مختلف الطرازات والنسخ، سواء الحالية أو القادمة.

هذا المحتوى من «تيربو العرب».

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