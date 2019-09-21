تعرف إلى جديد الجيل الثالث من سيارة «X6»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 سبتمبر 2019, 01:32 مساء

أعلنت الشركة الألمانية العريقة لصناعة السيارات الفاخرة «بي إم دبليو» انطلاق الطراز الجديد من الجيل الثالث من سيارة «X6»، خلال معرض فرانكفورت الدولي للسيارات، الذي تقام فعالياته خلال هذه الأيام.

وسينطلق الطراز الجديد مع مقصورة داخلية حصلت على مقاعد رياضية من جلد «فيرناسكا» الفاخر، وزودت بشاشة مالتيميديا لنظام الترفيه والمعلومات كبيرة بقياس 12.3 إنش، مع مساحة كبيرة للتخزين في الصندوق الخلفي تصل إلى 580 لترا، مع إمكانية طي مقاعد الصف الثاني لتصبح المساحة 1,530 ليتر.

كما يأتي الجيل الثالث بالفئتين «sDrive40i» و«xDrive40i»، الأولى بمحرك تيربو تشارجر بسعة هائلة تصل إلى 3 ليترات، لتستطيع السيارة توليد قوة 335 حصان (نحو 249 كيلووات)، وبعزم دوران يصل إلى 447 نيوتن متر، مع نظام دفع رباعي.

كما ستصدر فئة أخرى باسم «X6 M50i» بمحرك تيربو ثنائي من طراز V8، تصل سعته إلى 4.4 ليتر، ليستطيع توليد قوة هائلة تصل إلى 523 حصان (نحو 390 كيلووات)، مع عزم دوران يصل إلى 750 نيوتن متر، ومتصل بناقل سرعة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

ستبدأ أسعار بي إم دبليو«X6» في الأسواق العالمية من 64,300 دولار، أما سعر «X6 M50i» فسيبدأ من 85,650 دولارا.

هذا المحتوى من تيربو العرب

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة «سيدة صبراتة» تضع «الكيتو» في قفص الاتهام
ليبيا
«النهضة» تعلن دعم قيس سعيد في انتخابات الرئاسة التونسية
عربى
مفاوضات لإعادة مزرعة وقصر عائلة الملك السنوسي
ليبيا
جريدة «الوسط»: حراك دولي تقوده ألمانيا .. وفرنسا وإيطاليا تلحقان به
ليبيا
«تعليم الوفاق» تقترح إنشاء مصرف لتمويل طلاب الجامعات
ليبيا
السفير الأميركي في ليبيا يلتقي حفتر في أبوظبي
ليبيا
أوقاف بنغازي تطالب خطباء المساجد بتحذير المواطنين من «حفل غنائي»
ليبيا
صدور العدد «200» من جريدة الوسط
ليبيا
جلسة استماع في الكونغرس بعد التخوف من مضمون اتصال هاتفي أجراه ترامب مع مسؤول ...
دولى
ليبيا تشارك في ثلاثة سباقات ببطولة أفريقيا للصم
رياضة محلية
اجتماع دولي «غير معلن» حول ليبيا بمبادرة من ميركل
ليبيا
«قوة حماية طرابلس» تدعو إلى حل الأزمة عبر الحوار ونبذ الإرهاب والفساد
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«سي آي إيه» دربت حيوانات على الجاسوسية