تعرف إلى جديد الجيل الثالث من سيارة «X6»

أعلنت الشركة الألمانية العريقة لصناعة السيارات الفاخرة «بي إم دبليو» انطلاق الطراز الجديد من الجيل الثالث من سيارة «X6»، خلال معرض فرانكفورت الدولي للسيارات، الذي تقام فعالياته خلال هذه الأيام.

وسينطلق الطراز الجديد مع مقصورة داخلية حصلت على مقاعد رياضية من جلد «فيرناسكا» الفاخر، وزودت بشاشة مالتيميديا لنظام الترفيه والمعلومات كبيرة بقياس 12.3 إنش، مع مساحة كبيرة للتخزين في الصندوق الخلفي تصل إلى 580 لترا، مع إمكانية طي مقاعد الصف الثاني لتصبح المساحة 1,530 ليتر.

كما يأتي الجيل الثالث بالفئتين «sDrive40i» و«xDrive40i»، الأولى بمحرك تيربو تشارجر بسعة هائلة تصل إلى 3 ليترات، لتستطيع السيارة توليد قوة 335 حصان (نحو 249 كيلووات)، وبعزم دوران يصل إلى 447 نيوتن متر، مع نظام دفع رباعي.

كما ستصدر فئة أخرى باسم «X6 M50i» بمحرك تيربو ثنائي من طراز V8، تصل سعته إلى 4.4 ليتر، ليستطيع توليد قوة هائلة تصل إلى 523 حصان (نحو 390 كيلووات)، مع عزم دوران يصل إلى 750 نيوتن متر، ومتصل بناقل سرعة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

ستبدأ أسعار بي إم دبليو«X6» في الأسواق العالمية من 64,300 دولار، أما سعر «X6 M50i» فسيبدأ من 85,650 دولارا.

هذا المحتوى من تيربو العرب