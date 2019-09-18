بالفيديو.. أيهما أفضل إصلاح أم تغيير المحرك؟

أحيانا يتعرض محرك السيارة إلى تعطل مفاجئ يحتاج إلى الإصلاح أو التغيير، وفيما يلي نقدم إليك مقارنة بين أيهما أحسن: التغيير أم الإصلاح. شاهد الفيديو معنا واحكم بنفسك للحفاظ على سيارتك، وذلك وفقا لقناة «عبد الحق على يوتيوب».