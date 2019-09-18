25 ألف دولار للحصول على تويوتا بريوس 2020

كشفت تويوتا عن سيارتها بريوس 2020 بتحديثات جديدة، والتي تعد من أكثر سيارات تويوتا حازت على شهرة.

أهم التغيرات التي حصلت عليها تويوتا بريوس مصابيح خلفية وأمامية, وصدامات خلفية وأمامية. وأيضاً توفرها إختيارياً لأول مره بنظام الدفع الرباعي الكهربائي AWD-E. وبهذه الإضافة الجديدة تصبح بريوس من اكثر سيارات الدفع الرباعي كفاءة في استهلاك الوقود بحيث يقطع اللتر الواحد 17.85 كم وذلك وفقا لموقع «موتوراتي» .

المقصورة الداخلية حصلت على مقود جديد وشاشة معلومات جديدة قياس 7 إنش مدعومة بتطبيق ابل كار بلاي. ومع توفر شاشة اكبر للفئة الأعلى لميتيد بقياس 11.6 إنش.

بالنسبة للمحركات فهي لم تتغير ولم تحصل على تحديث. وتأتي تويوتا بريوس بمحرك سعة 1.8 لتر يولد قوة 121 حصان مرتبط بناقل حركة CVT.

سعر السيارة يبدأ من 24,200 دولار, أما فئة لميتيد فتبدأ من 32,375 دولار.

