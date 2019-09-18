سيارة «بي إم دبليو» الأكثر سوادا في العالم

إطلالة غير عادية خلال معرض فرانكفورت الدولي للسيارات من الشركة الألمانية لصناعة الطرازات الفاخرة «بي إم دبليو».

حيث كشفت الشركة الألمانية عن طراز VBX 2 الذي حمل مفاجآت غير متوقعة لمحبي السيارات حول العالم.

ظهرت السيارة الجديدة بلون أسود شديد العتمة، وصلت درجة تركيزه إلى 99.96%، وهي النسبة الأعلى التي لم يصل إليها أي مصنع من قبل.

وأكدت الشركة أن من المستحيل أن يعكس اللون أي ضوء، ووصفت السيارة بأنها تشبه الرسومات ثلاثية الأبعاد، حيث ظهرت المصابيح الخلفية والأمامية بشكل مختلف غاية في الروعة والأناقة.

نبذة عن معرض فرانكفورت:

معرض ألمانيا الدولي للسيارات هو ثاني أكبر معرض للسيارات في العالم بعد معرض باريس للسيارات، يقام سنويا في مدينة فرانكفورت في السنة الفردية، أما عندما تكون السنة زوجية فإنه يقام في هانوفر. وقديما كان يقام المعرض في فرانكفورت فقط، وذلك قبل عام 1991.

هذا وقد فتح المعرض الدولي أبوابه للجمهور من يوم 12 وحتى يوم 22 من شهر سبتمبر الجاري.

هذا المحتوى من تيربو العرب