سيارة «بي إم دبليو» الأكثر سوادا في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 11:55 صباحا

إطلالة غير عادية خلال معرض فرانكفورت الدولي للسيارات من الشركة الألمانية لصناعة الطرازات الفاخرة «بي إم دبليو».

حيث كشفت الشركة الألمانية عن طراز VBX 2 الذي حمل مفاجآت غير متوقعة لمحبي السيارات حول العالم.

ظهرت السيارة الجديدة بلون أسود شديد العتمة، وصلت درجة تركيزه إلى 99.96%، وهي النسبة الأعلى التي لم يصل إليها أي مصنع من قبل.

وأكدت الشركة أن من المستحيل أن يعكس اللون أي ضوء، ووصفت السيارة بأنها تشبه الرسومات ثلاثية الأبعاد، حيث ظهرت المصابيح الخلفية والأمامية بشكل مختلف غاية في الروعة والأناقة.
نبذة عن معرض فرانكفورت:

معرض ألمانيا الدولي للسيارات هو ثاني أكبر معرض للسيارات في العالم بعد معرض باريس للسيارات، يقام سنويا في مدينة فرانكفورت في السنة الفردية، أما عندما تكون السنة زوجية فإنه يقام في هانوفر. وقديما كان يقام المعرض في فرانكفورت فقط، وذلك قبل عام 1991.

هذا وقد فتح المعرض الدولي أبوابه للجمهور من يوم 12 وحتى يوم 22 من شهر سبتمبر الجاري.

هذا المحتوى من تيربو العرب

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

70 جائزة في سباق نصف ماراثون طرابلس
رياضة محلية
بوتين يقترح على السعودية بيعها منظومتي صواريخ «إس 300» و«إس 400» بعد تعرضها ...
دولى
«سي إن إن» تنشر صور أقمار صناعية توضح آثار الهجوم على السعودية
عربى
من هو قيس سعيّد مفاجأة الانتخابات الرئاسية في تونس؟
عربى
مسؤول أمريكي: الهجوم على أرامكو السعودية لم يأت من اليمن
عربى
ختام بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام
رياضة محلية
«بي بي سي»: دول غربية تتهم روسيا بإرسال مرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
أبوراس على خطى القرقني في عالم احتراف بناء الأجسام
رياضة محلية
رحيل صاحب «حكايات الماضي القريب»
ثقافة وفن
السراج يبحث مع ممثلي قطاع الرياضة سبل إنهاء حرب طرابلس ضمن جلسات التشاور الوطني
ليبيا
كتاب لكاميرون يكشف دور بريطانيا في ثورة 17 فبراير
ليبيا
تونس تحبس أنفاسها قبل اقتراع رئاسي يتزامن مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية
عربى
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الكون يتمدد.. والعلماء في دوامة الجدل