تعرف على سيارة مرسيدس EQS الكهربائية

أول سيارة كهربائية بالكامل من ميرسيدس، بتصميم داخلي رحب يحمل أحدث التقنيات، وتشير توقعات خبراء ورواد السيارات أن سيارة مرسيدس ستأتي بتصميم سيدان وستكون نموذجية للسوق الأوروبي.

وتعتبر السيارة الفارهة مرسيدس فيجن EQS هي الوجه الكهربائي والتطور المستقبلي لواحد من أفضل وأفخم طرزات الشركة الألمانية على الإطلاقS-Class .

وظهرت السيارة الكهربائية الرائعة من مرسيدس خلال معرض فرانكفورت الدولي للسيارات وأبهرت الزوار وانطلقت صيحات الإعجاب.

حيث جاءت إطلالة EQS مذهلة، بداية من الواجهة الأمامية التي زودت بمصابيح بتكنولوجيا رقمية ثلاثية الأبعاد، وبشبك يحتوي على 188 لمبة LED مستقلة، وعندما نذهب إلى الواجهة الخلفية نرى 229 نجمة مضيئة من أجل عيون المصابيح الخلفية.



- ومن داخل قمرة القيادة، سنجد تصميم فريد مستوحى من تصميمات اليخوت الفارهة، تم استخدام في صناعتها مواد معاد تدويرها وصديقة للبيئة لتناسب أحداث المستقبل، أبرزها المقاعد المكسوة بالجلد الصناعي والزجاج المعاد تدويره بشكل تدريجي.

- كما أضافت مرسيدس بعض القطع الذهبية والمجوهرات الثمينة، ليكون النموذج حاضراً بقوة وفخامة خلال أحداث المعرض الألماني الأشهر.

- هذا ولم تعلن الشركة الألمانية ميرسيدس حتى الآن حتى تفاصيل الأداء والمحرك، ولكننا في انتظار كشف الأسرار حول هذه المركبة الفارهة.

نبذة عن معرض فرانكفورت:

- معرض ألمانيا الدولي للسيارات هو ثاني أكبر معرض للسيارات في العالم بعد معرض باريس للسيارات، يقام سنوياً في مدينة فرانكفورت في السنة الفردية أما عندما تكون السنة زوجية فأنه يقام في هانوفر، وقديماً كان يقام المعرض في فرانكفورت فقط وذلك قبل عام 1991.

- هذا وقد افتتحت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" المعرض، الذي يستقبل الجمهور من يوم 12 وحتى يوم 22 من شهر سبتمبر الجاري.

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