«بوغاتي» تطلق السيارة الأسرع في العالم

أُطلقت السيارة «بوغاتي شيرون سوبر سبورت 300+»، التي تصل سرعتها إلى 490 كلم/ س، ما يجعلها الأسرع في العالم.

وتمكنت السيارة من تسجيل الرقم القياسي على مضمار «إيهرا ليساين» بألمانيا، إذ وصلت لسرعة 490.484 كلم/ س، حسب «فيستي. رو».

وستصدِّر الشركة من هذه السيارة 30 نسخة فقط، بحيث تحمل السيارة التي ستباع للعملاء التصميم نفسه للنسخة الاختبارية التي جربها فريق «توب غير»، مع لمسات النسيج الكربوني الأسود والخطوط البرتقالية ذاتها، مع الواجهة الأمامية سوداء اللون، مع فتحات تهوية أمام العجلات الأمامية، مع جنوط سوداء، وفق «روسيا اليوم».

وبحسب رئيس الشركة، ستيفان وينكلمان، تعتمد السيارة الأسرع في العالم على محرك 16 سلندر على شكل حرف W ذي أسطوانات سعة 8 لترات، و4 شواحن توربينية، وقدرة تصل إلى 1.578 حصان، وتعمل السيارة بدفع كلي للعجلات، كما تتميز بعلبة سرعات 7 مراحل، مزدوج الدبرياج (معشق السرعات)، بينما تبلغ السرعة التي سيحصل عليها العملاء 440 كلم/ س.