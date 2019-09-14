سيارة روسية بثمانية إطارات

أعلنت الشركة الروسية لصناعة السيارات القوية «أوتوروس» عن اقتراب وصول الدفعة الأولى من خط إنتاج سيارات «شامان» القوية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت الشركة أن عملية النقل سيارات "شامان" ثمانية صاحبة الـ8 إطارات تأتي ضمن اتفاقيات خاصة عقدت بين الشركة الروسية "أوتوروس" وجهات خاصة في الدولة الإماراتية، التي يتسابق العالم لتقديم كل ماهو جديد ورائد من خلالها.

وأكدت الشركة أن هذه الاتفاقيات بدأت بالفعل في شهر أغسطس الماضي، وأن السيارة شامان انطلقت بالفعل على الطرقات الإماراتية منذ موعد بدء الاتفاقية.

عن السيارة شامان القوية:

تفيد التقارير الصحفية التي نشرت عن السيارة الروسية «شامان» بأنها تسير على 8 إطارات كبيرة على 4 محاور، مع إمكانية وسهولة فصل المحاور الأمامية أو الاعتماد في الحركة على 4 محاور فقط، وذلك بحسب الحاجة.

كما أوضحت التقارير أن السيارة "شامان" تمتاز بقمرة داخلية غير عادية وفريدة من نوعها، حيث تستطيع استيعاب 11 شخص بارتياحية كبيرة، بالإضافة إلى مكيف هواء قوي للغاية.

وعلى صعيد الأداء، يمكن القول أن السيارة ستأتي بمحرك تصل سعته إلى 3 لتر، يستطيع توليد قوة 146 حصان، وسيتصل بناقل سرعة من 6 سرعات.

كما أكدت التقارير أن دولة الإمارات العربية المتحدة طلبت عدة مركبات من السيارة "شامان" لاستخدامها في عدة مجالات هامة، مثل الإسعاف والطوارئ، ولم تكشف الأنباء عن قيمة الاتفاقية مادياً.

ولكن يمكن الجزم أن سيارة شامان الفريدة يصل سعرها في الأسواق الروسية إلى حوالي 9.5 مليون روبل، أي حوالي 150 ألف دولار أمريكي.

هذا المحتوى من تيربو العرب