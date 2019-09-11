بالفيديو: قبل السفر افحص سيارتك بنفسك

قبل السفر بسيارتك عليك أن تتبع بعض النصائح والخطوات، للتأكد من أن السيارة سليمة ويمكنك السير بها دون حدوث أي مشاكل تقنية.

شاهد الفيديو معنا وتعرف على كيفية فحص السيارة بنفسك، وذلك وفقا لموقع قناة سيارتك مع عبد الحق على «يوتيوب».