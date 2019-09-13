«ميتسوبيشي» تطلق تقنية للتوفير والتحكم في الكهرباء

أطلقت الشركة اليابانية العملاقة لصناعة السيارات «ميتسوبيشي» تكنولوجيا جديدة ذكية ستغير من مستقبل استخدام الطاقة الكهربائية وطرق شحن السيارات الكهربائية.

وأوضحت الشركة أن التقنية الجديدة ستجعل التحكم في فواتير الكهرباء أسهل لملاك المنازل عن طريق الاعتماد على أنظمة ألواح طاقة شمسية، وبطارية منزلية، وشاحن يسمح بنقل الطاقة من سيارتك إلى منزلك أو العكس، وذلك حسب الحاجة.

سيعرف النظام الجديد باسم Dendo Drive House، الذي يعتبره خبراء الطاقة نقطة تحول لعزل المنازل عن شبكات الطاقة الوطنية، لتقليص الاستهلاك الشهري للوقود والكهرباء من خلال توليد الطاقة وتقسيمها حسب الحاجة بين السيارة والمنزل بخطة أوتوماتيكية دون شقاء.

حيث تعمل التقنية الجديدة على تخزين الطاقة الصادرة من نظام الألواح الشمسية في بطارية السيارة أو البطارية المركزية المتصلة بالمنزل نفسه، ويمكن اختيار وتحديد ذلك بطريقة يدوية أو أوتوماتيكية.

ويمكن اعتبار هذه التقنية التكنولوجية من «ميتسوبيشي» مولدا احتياطيا عند انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل.

كما أعلنت الشركة اليابانية أن هذا النظام سيكون قادرا على دعم السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة ذات القابس، مثل طراز الشركة ميتسوبيشي أوتلاندر PHEV التي صدرت في وقت قريب.

كما أكدت الشركة أنها ستجعل مراقبة استهلاك الطاقة أسهل في أي وقت خلال اليوم، وذلك من خلال تطبيق ذكي للمنزل، وسيطرح النظام في الأسواق بشكل رسمي داخل جدران وكالات الشركة في القارة الأوروبية واليابان خلال العام الجاري.

هذا المحتوى من تيربو العرب