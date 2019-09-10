بالفيديو: تعرف على «نيسان جوك 2020»

نشرت بعض التقارير الصحفية بعض الصور الرسمية للسيارة الشهيرة «نيسان جوك» التي طال انتظارها من شركة صناعة السيارات اليابانية "نيسان" للعام القادم 2020.

تصميم خارجي جديد كلياً:

أبدع مصممو شركة نيسان في سيارة جوك، بداية من المصابيح التي تأتي على شكل حرف V في اللغة الإنجليزية وتعمل بتكنولوجيا LED القوية، ونهاية بالأبواب التي تفتح للأعلى مثل السيارات الرياضية الخارقة الشهيرة.

التصميم الداخلي:

تصميم عصري فريد، مزود بكل أنظمة المالتيميديا وشاشات تعمل بتكنولوجيا اللمس بقياس 8 إنش تعمل بنظام «نيسان كونيكت» تدعم أنظمة آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع خاصية تنقية الهواء داخل قمرة قيادة «جوك»، مع زيادة سعة الداخلية لمساحة أكبر للركاب بالخلف، إلى جانب زيادة سعة حقيبة الأمتعة بنسبة 20% لكي تكفي عدة حقائب سفر كبيرة.

الأداء:

تأتي سيارة نيسان «جوك» بعدة خيارات من المحركات، مكونة من أربع أسطوانات وتتراوح السعة بين 1 و1.5 لتر، بالإضافة إلى محركات توربينية قوية بسعة 1.5 لتر، لتستطيع السيارة توليد قوة جيدة تصل تتراوح بين 117 و 165 حصان.

ستتصل جميع أنواع المحركات بناقل سرعة من 7 سرعات أوتوماتيكي مزدوج الكلتش، أو بناقل يدوي من 6 سرعات، كما صدرت «جوك» بخيارين الدفع الأمامي والرباعي.

حصلت نيسان جوك أيضاً على مجموعة كبيرة من الأنظمة التكنولوجية التي تساعد السائق لتحقيق المزيد من الأمان وسلامة الركاب، مثل مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية، أنظمة البقاء بالمسار الصحيح، رصد البقعة العمياء ونظام ProPilot للقيادة الذاتية.

ولم تكشف الشركة اليابانية عن سعر جوك 2020 بعد، ولكن يتوقع أن تصل إلى الأسواق الأوروبية خلال شهر نوفمبر من العام الجاري 2019، ما يعني أنها قد تصل لأسواقنا في منطقة الشرق الأوسط مطلع العام القادم 2020.

هذا المحتوى من تيربو العرب