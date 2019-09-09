«جيلي» تقدم كروس جديدة.. إليك سعرها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 سبتمبر 2019, 01:40 مساء
سيارة جيلي (الإنترنت)

كشفت شركة «جيلي موتورز» (Geely Motors) الصينية سيارة كروس جديدة من إنتاجها بسعر 20 ألف دولار.

ووضعت كروس الصينية الجديدة على منصة سيدان Emgrand المعروفة في روسيا، كما زودت نسخة Comfort الأساسية بمحرك بنزين فقط بسعة 1.8 لتر لتباع بنحو 20 ألف دولار، حسب «كايل. رو».

فيما يتعلق بنسخة «Geely GS Luxury» الفاخرة المزودة بعلبة السرعة شبه الأوتوماتيكية فإن سعرها يرتفع إلى 24 ألف دولار، وفق «روسيا اليوم».

وتعد كروس هاتشباك Geely GS من أولى تصاميم بيتر هوربيري، بعد أن تولى منصب كبير المصممين في الشركة. لذلك تتميز سيارته بأناقة فائقة.

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ويمكن التعرف على النسخة الفاخرة بعجلات مقاسها 18 بوصة وسقف بانورامي وتدفئة كرسي السائق والمرآتين الخارجيتين القابلتين للطي وكاميرا خلفية ومستشعرات ركن السيارة.

أما صالونها فمفروش من داخله بالجلد الاصطناعي الثنائي اللون ومزود بنظام السيطرة على السرعة ونظام مولتيميديا بشاشة لمسية ملونة بمقياس 8 بوصات ووسادتي الأمان للسائق والراكب الأمامي.

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