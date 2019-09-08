بالفيديو: بورش الكهربائية على الطرقات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 سبتمبر 2019, 04:10 مساء

تستعد الشركة العريقة لصناعة السيارات الفارهة «بورش» لإطلاق الطراز الكهربائي المذهل «تايكان»، الذي سيكون موديل الشركة للعام 2020، ويتوقع الخبراء أن يكون المنافس الأول الحقيقي لسيارة تسلا موديل S.

التصميم الخارجي:
تصميم أكثر من رائع لا يخفي اللمسة الجمالية المعتادة من شركة بورش، مع إطارات رياضية كبيرة تعطي للسيارة المزيد من الثبات على السرعات العالية، وأربعة أبواب تفتح بتصميم مقابل، يعطي انطباع رائع للمساحة الجيدة داخل السيارة، ويرى الخبراء ورواد عالم السيارات أن بورش تايكان تشبه كثيراً النسخة النموذجية التي أطلت باسم «ميشن إي».

التصميم الداخلي:
بنظام ترفيهي رائع متصل بشاشة كبيرة بقياس 10.9 إنش، إلى جانب شاشة نظام معلوماتي منحنية تعتبر أعلى نقطة على لوحة القيادة بشكل يسمح للسائق بالتركيز عليها من دون التشتت، مع إمكانية الحصول على شاشة مخصصة للراكب الأمامي بتصميم متداخل خلف لوح زجاجي أسود.

وقامت بورش بتقليل عدد الأزرار من أجل متعة وسهولة أكبر في الاستخدام، واستبدلت الأزرار بالتكنولوجيا الذكية مثل اللمس أو تكنولوجيا الأوامر الصوتية.

وفي ظل الاتجاه العالمي للمحافظة على البيئة، أعلنت بورش أن كسوة المقصورة السيارة الداخلية استخدم في صناعتها مواد معاد تدويرها بالكامل.

الأداء:
تحمل محرك واحد على كل محور، مع وجود نظام تكنولوجي يعرف باسم «المزامنة المغناطيسية» يساعد في تخفيف وزن السيارة.

وفي حالة تفعيل التحكم بالانطلاق القياسي بالسيارة، تستطيع فئة تايكان تيربو الانطلاق بقوة تصل إلى 641 حصانا مع القدرة على التسارع من السكون وحتى 100 كيلو متر في الساعة في غضون 3.2 ثانية فقط.

وفي حالة تفعيل التحكم بالانطلاق القياسي في فئة تايكان تيربو S، تصل قوة السيارة إلى 751 حصانا كاملة، مع القدرة على التسارع من السكون وحتى 100 كيلو متر في الساعة في غضون 2.8 ثانية فقط.

وبالنسبة لحالة البطارية، تم تزويد الفئتين ببطارية قوية تصل قدرتها إلى 93.4 كيلووات/ساعة، ليتمكن طراز تايكان من السير مسافة 450 كيلو متر لفئة تايكان تيربو، ومسافة 411 كم لفئة تايكان تيربو S في شحنة البطارية الواحدة.

كما أضافت بورش على البطارية نظام شحن فائق السرعة، يتيح شحن البطارية بنسبة 80% خلال 22.5 دقيقة فقط.

الجدير بالذكر أن فئات تايكان ستصدر إلى الأسواق العالمية والمحلية خلال شهر ديسمبر من العام الجاري 2019.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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