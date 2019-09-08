تعرف على عيوب «فيراري» الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 سبتمبر 2019, 11:41 صباحا

منذ فترة، أعلنت الشركة الإيطالية العريقة لصناعة السيارات الرياضية «فيراري»، الدخول الرسمي الأول إلى عالم السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، من خلال إطلاق «SF90 Stradale».

ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث نشرت عدة تقارير صحفية بعض التصريحات على لسان أحد كبار المسؤولين في الشركة الإيطالية العريقة، تكشف العيب الأكبر في طرازها الكهربائي الهجين.

وأكدت التقارير أن كبير الخبراء التقنيين بشركة فيراري، مايكل ليترز، أقر بصعوبة تجربة صناعة السيارات الهجينة، ووصف هذا المجال بالـ«مؤلم».

وأوضح ليتزر أن صناعة السيارات بالمحركات الهجينة تدفع المصممين لإضافة المزيد من الوزن، مما يؤثر بالسلب على معدلات التحكم والتسارع في السيارة.

وأكد كبير الخبراء التقنيين بشركة «فيراري» أن هذا العيب ظهر جليًّا من خلال الطراز الهجين «SF90 Stradale»، الذي تأثر كثيرًا بإضافة هذا الكم من الوزن.

ويرى خبراء ورواد عالم السيارات أن هذا العيب يؤثر في صناعة شركة مثل «فيراري»، لا تنتج سوى السيارات ذات السرعة الخارقة.

يذكر أن «فيراري» طرحت طرازها الكهربائي الأول «SF90 Stradale» بـ4 محركات منفصلة، 3 يعتمد بالكامل على الطاقة الكهربائية، والرابع بمحرك توربيني تقليدي.

هذا المحتوى من «تيربو العرب»

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