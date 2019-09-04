مازدا فيجن في طوكيو الشهر القادم

أفادت تقارير إخبارية بأن مازدا فيجن كوبيه ستظهر لأول مرة في معرض طوكيو للسيارات في أكتوبر القادم.

يدور الحديث بأن هذا الموديل سيعيد سيارة السيدان ذات الدفع الخلفي إلى تشكيلة مازدا، وسيستخدم محرك الشركة الجديد ذو الست أسطوانات مستقيمة سعة 3 لتر، مع نظام الإشعال الخاص بمازدا، وسيحتوي أيضاً على تقنية هجينة خفيفة، ويقول التقرير الياباني إن مازدا تهدف إلى إنتاج 345 حصان من هذا المحرك وذلك وفقًا لموقع "متورتي".

يذكر أن مازدا فيجن كوبيه الاختبارية حصلت على إشارات التصميم من 2015 RX-Vision، حيث يمتلكان غطاء محرك كبير ولغة تصميم Kodo المُميزة للشركة، كما انتشرت شائعات لسنوات حول تطوير مازدا لقاعدة عجلات بنظام دفع خلفي، وربما مع خطط لمشاركتها مع تويوتا، حيث يُزعم أن الأجيال القادمة من لكزس IS وGS ستحصل عليها، ويشير تقرير لاحق أن سيارة لكزس كوبيه جديدة والتي تقع بين RC وLC يمكن أن تستخدمها.

يذكر أن أول إشارة لهذا المحرك ذو الست أسطوانات المستقيمة مع تقنية هجينة خفيفة، كانت في تقرير المستثمر الخاص بمازدا في مارس 2019، وقالت الشركة إن التقنية الهجينة ستُطرح في وقت ما بين عامي 2020 و2025، وهو ما يتناسب مع التواريخ التي كشفت عنها تقارير Best Car.

