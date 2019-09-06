تعرف على جديد أودي RS Q7 الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 سبتمبر 2019, 08:45 صباحا

كشفت أودي عن سيارة Q7 بتحديثات جديدة في شهر يونيو، وهذه الصور التخيلية يقدمها الفنان أكسيونوف نيكيتا للـ SUV المجهزة بجميع الأجزاء الإضافية التي يمكن أن تضيفها الشركة لسيارة RS.

مقدمة السيارة بالشبك الأمامي الجديدة تثير الانتباه بشكل كبير، حيث تم استبدال شبك الكروم ذو الشرائح العمودية المستخدم بشكل قياسي في Q7 بشبك أسود. كما تم إضافة زعانف سقف مصنوعة من ألياف الكربون ومآخذ الهواء، كما أنه توجد ثلاث فتحات تهوية صغيرة أعلى الشبك الأمامي، تماماً مثل أودي A1 الجديدة وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

تظهر جراة التصميم في الجوانب، حيث نرى جنوط أودي سبورت الجديدة ذات اللونين الأسود والفضي، ويوجد شريط يربط بين المصابيح الخلفية ومشتت هواء بتصميم جريء ذو أنابيب مزدوجة على شكل بيضاوي ضمن التعديلات.

فإذا قررت أودي إنشاء مثل هذا الطراز، بالتأكيد سيتم تجهيزه بمحرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر، المستخدم في مجموعة فولكس فاغن، والذي ينتج قوة 600 حصان، ويتوفر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات، تماماً مثل RS Q8 المنتظرة. وعلى الرغم من أن أودي تستطيع استخدام محرك أقوى، إلا أنها لا تريد استخدام محرك يتفوق على محرك لامبورجيني أوروس، الذي ينتج قوة 641 حصانا.
 

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