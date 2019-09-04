بالفيديو والصور: أتليس الكهربائية تنافس في الأسواق العالمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 سبتمبر 2019, 12:44 مساء

«أتليس موتور فيهيكل»، تذكر هذا الاسم جيداً، فهناك شركة جديدة ستظهر في المشهد قريبًا بين شركات عالم السيارات لتنافس بقوة بعدة طرازات.

الشركة بدأت بشاحنة أتليس الكهربائية XT ، التي تعتبر من بين الشاحنات الأكثر قدرة وقوة على الإطلاق، وفقاً لتصريحات المتحدث الرسمي باسم الشركة.

كما تتوفر السيارة بنظام تعليق هوائي قياسي (مستقل في جميع الزوايا الأربع)، وهناك إصدار خاص من أجل الطرق الوعرة مع تعليق السفر الطويل و 15 بوصة من الإزالة.

وكما هو الحال مع شاحنة «ريفيان»، سيتم تقديم العديد من أحجام البطاريات. بحيث يكون أقصر نطاق تصل إليه الشاحنة حوالي 300 ميل. وهناك خيارات أخرى مثل البطارية التي تستطيع الوصول إلى 400 ميل في شحنة البطارية الواحدة.

وتؤكد بعض التقارير أن إعادة شحن البطارية يستغرق 15 دقيقة فقط، على الرغم من عدم الإفصاح عن المواصفات والتفاصيل حتى هذه اللحظة.

أما على صعيد الأداء، تستطيع الشاحنة أتليس الانطلاق من 0 إلى 60 ميلًا في الساعة في غضون 5 ثوان فقط. وستعمل بنظام دفع رباعي قوي.

التصميم الداخلي فخم نوعًا ما ، ويمكنه استيعاب ما يصل إلى 6 أشخاص بارتياحية وبنظام ترفيهي مالتيميديا مميز، يمكن أن يتصل بكافة أنظمة الهواتف الذكية.

ومن المتوقع أن تطل علينا الشاحنة في الأسواق العالمية بشكل عام وفي الأسواق العربية بشكل خاص في 2020.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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