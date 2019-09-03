حيل سهلة للتخلص من صدأ السيارة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 05:40 مساء

يتأثر طلاء السيارات بشكل بعوامل تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة، وأيضا بكثرة تعرض السيارة للمياه أثناء الغسيل، الذي يتسبب في تراكم الرطوبة في زوايا هيكل السيارة لتتسبب في النهاية في ظهور الصدأ، الذي يشوه الشكل الجمالي للسيارة.
لذلك نقدم إليك حيلا سريعة وسهلة للتخلص من الصدأ تعرف عليها معنا وفقا لموقع «سيارتك».

المشروبات الغازية
- لإزالة صدأ السيارة بهذه الطريقة، كل ما تحتاجه هو مشروب غازي دون سكر وقطعة من الإسفنج المخصصة لتنظيف الصحون وقطعة قماش نظيفة.
- في البداية يجب عليك وضع المشروب الغازي على مكان الصدأ ثم يترك على المكان لمدة 15 دقيقة ثم يفرك بعدها بإسفنجة تنظيف الصحون وتمسح آثارها بالقماش النظيف ليعود المكان لامعا ونظيفا كما كان.

ورق الألمونيوم
- يتفاعل ورق الألمونيوم مع الصدأ بشكل كيميائي، ولا يترك أي أثر أو خدوش؛ لكن ينصح خبراء السيارات بتنظيف مكان الصدأ بالماء والصابون قبل البدء بعملية فركه بقطعة من ورق الألمونيوم.

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