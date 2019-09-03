بالفيديو والصور: تعرف على السيارة الأقوى في تاريخ «بيجو»

أعلنت الشركة الفرنسية العريقة لصناعة السيارات «بيجو» إصدار الطراز الأقوى في تاريخها، والتي تأتي بتصميم كروس أوفر وبنظام هجين.

السيارة ستعرف باسم بيجو3008 GT Hybrid4، وتهدف الشركة الفرنسية من إطلاق هذه السيارة إلى الانتقال إلى الطاقة البديلة الجديدة.

زودت السيارة بنظام هجين مكون من ثلاثة محركات جاءت كالتالي:

الأول يعتمد على البنزين ويستطيع توليد قوة 200 حصان.

الثاني في مقدمة السيارة يعتمد على الطاقة الكهربائية ويستطيع توليد قوة 110 أحصنة.

الثالث والأخير في مؤخرة السيارة بقوة 112 حصانا، ليصل إجمالي قوة السيارة إلى حوالي 300 حصان، مع ناقل سرعة مكون من 8 مراحل.

وبفضل النظام الهجين المذهل في سيارة بيجو الجديدة، تستطيع السيارة 3008 GT Hybrid4 الانطلاق من السكون وحتى 100 كيلو متر في الساعة في غضون 6.5 ثانية فقط.

كما تأتي سيارة بيجو ببطارية سعة 13.2 كيلووات/ساعة، ليستطيع الطراز الجديد قطع مسافة 59 كيلو مترا دون الحاجة إلى محرك البنزين.

وتعتبر هذه السيارة من أفضل السيارات الهجينة بيئيا في العالم، حيث انخفضت نسبة إصدارات العادم بشكل مذهل، جعلها في المقدمة بجدارة.

كما أضافت بيجو الفرنسية نظام ADAS الذي يتحكم في سرعة السير إلى جانب وظيفة منع السيارة من الخروج عن خط السير.

السيارة انطلقت بالفعل إلى الأسواق الفرنسية، وتنتظرها أسواق العالم في شهر أكتوبر القادم.

هذا المحتوى من تيربو العرب