اتحاد جديد بين «تويوتا» و«سوزوكي»

أنشأت «تويوتا» و«سوزوكي» تحالف رأس مال جديدًا بشراء حصص أسهم في بعضهما؛ بهدف التعاون في تطوير تقنيات القيادة المستقلة ومشاركة المحركات والأنظمة الأخرى.

و بناءً على ذلك ستنفق «تويوتا» 910 ملايين دولار لشراء حصة 4.94% من «سوزوكي»، وبالمثل، ستشتري «سوزوكي» أسهمًا بقيمة 452 مليون دولار في شركة «تويوتا»، أي ما يعادل حصة 0.2% منها.

وقالت الشركتان في بيان مشترك إنهما تنويان تحقيق نمو مستدام من خلال التغلب على التحديات الجديدة المحيطة بقطاع السيارات عن طريق بناء وتعميق العلاقات التعاونية في مجالات جديدة للاستمرار في المنافسة، وذلك وفقًا لموقع «متوراتي».

يذكر أنه في مارس الماضي، ذكرت الشركتان أن «تويوتا» ستساهم بخبرتها في المحركات الهجينة، في حين ستشارك «سوزوكي» بأحدث محركاتها الذي تم تطويره للاستخدام في السيارات الصغيرة والمدمجة، وتشمل المنتجات الأولى للتحالف سيارتي «سوزوكي» هجينتين موجهتين للسوق الأوروبية ترتكزان على «راف 4» «كورولا واجن»، وستصنع «تويوتا» أيضًا محركات مصممة من «سوزوكي» في مصنعها ببولندا.

وستعملان أيضًا على تطوير السيارات الهجينة التي تستهدف السوق الهندية، حيث ستقوم «سوزوكي» بإنتاج سيارتين مدمجتين لـ«تويوتا» ترتكز على سياز وإرتيجا المحليتين، بالإضافة إلى أربعة طرز أخرى للسوق الأفريقية.

