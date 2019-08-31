بالفيديو: تعرف على أول سيارة إماراتية الصنع

بعد الإعلان في وقت سابق عن اقتراب انطلاق أول سيارة من صناعة إماراتية وأول سيارة عربية متعددة الاستخدامات، والتي ستعرف باسم ساندستورم الريم، حانت اللحظة التاريخية للإعلان عن موعد الإنطلاق الرسمي وصول السيارة إلى وكلاء السيارات في الشرق الأوسط.

السيارة تعتبر إنتاج محلي بنسبة 40% وهي نسبة رائعة عندما نضع في عين الاعتبار أن هذا الطراز هو الأول على الإطلاق، ويتم حالياً العمل على السيارة بشكل تجريبي.

وستنطلق السيارة ساندستورم إلى الطرقات العربية بعد التعاون المثمر في إنتاجها مع الهيئة العربية للتصنيع التابعة للجيش المصري التي تمتلك خبرة كبيرة في صناعة الطرازات العالمية، تصل إلى 45 عاماً.

هذا ويبدأ خط إنتاج السيارة في المرحلة الأولى في مصنع ساندستورم في دبي بحوالي 13 ألف سيارة سنوياً، مع خط إنتاج موازي لمصنع آخر في أبوظبي سيصدر 75 ألف سيارة سنوياً.

عن السيارة التاريخية:

زودت سيارة ساندستورم المنتظرة بمحرك تصل سعته إلى 2 لتر ومكون من 4 أسطوانات، لتستطيع السيارة توليد قوة 214 حصان، وسيتصل المحرك بناقل سرعة أوتوماتيكي، كما أضيف إلى السيارة التاريخية تقنية متطورة لتوفير استهلاك الوقود. كما تتميز ساندستورم بمساحة داخلية كبيرة لقمرة القيادة، حيث تستطيع السيارة استيعاب 7 أشخاص بارتياحية كبيرة.

الموعد المنتظر:

ستصل السيارة متعددة الاستخدامات إلى أسواق الشرق الأوسط مع نهاية العام الجاري 2019، وفي الوقت الحالي يتم إضافة الرتوش النهائية للسيارة، التي ينتظر أن تكون بمواصفات خليجية تستطيع التعايش وتحمل البيئة الصحراوية.

وهناك تأكيدات أن السيارة ساندستورم ستصدر بأسعار متوسطة تنافس الشركات العالمية، علماً بأن هناك مجموعة محدودة تسلمت النسخ الأولى منها، وأثبتت نجاح أكثر من رائع مختلف أنواع الطرقات، مما يبشر بمستقبل مذهل.

هذا المحتوى من تيربو العرب