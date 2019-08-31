معرض الكويت للسيارات يعود من جديد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 أغسطس 2019, 01:39 مساء

بعد غياب دام لعشرة أعوام متتالية، عاد معرض الكويت الدولي للسيارات لتعود معه الروح لمحبي وعشاق السيارات، خاصة داخل دولة الكويت.

وكانت النسخة الأخيرة من المعرض في عام 2010، وكانت الكويت التي تمتلك أكثر من 30 توكيلا معتمدا لشركات صناعة السيارات، من أوائل البلاد العربية التي تستقبل معرضا دوليا للسيارات على أرضها في بدايات فترة الثمانينات من القرن الماضي، وتوقف في 2010 ليكسر قلوب عشاق السيارات في الوطن العربي.

وفي هذا السياق صرح رئيس المعرض المهندس زكريا دشتي أن المعرض سيفتح أبوابه للحضور ليشهدوا عروضا وفعاليات وأنشطة ثقافية وترفيهية مميزة، من بينها مشاهد إطلاق الطرازات الجديدة من كبرى شركات صناعة السيارات في العالم.

كما سيتضمن المعرض الكويتي فقرات خاصة لعرض التصاميم الاختبارية وعروض لسيارات السباقات الفائزة بالبطولات المحلية والعالمية وعروض السيارات الكلاسيكية وسيارات الدوائر الحكومية وعروض سيارات أفلام هوليوود ومحاضرات ودورات وندوات متخصصة ومسرح للفعاليات واقسام خاصة للمعاهد والأندية المتخصصة والفنون الجميلة وحلبات اختبار السيارات للجمهور الى بطولات سباقات سيارات التحكم واختبارات السلامة.

وأعلن المهندس زكريا دشتي أن المعرض سيشهد فريق سترايف سيكون ضمن الرعاة الإعلاميين لمعرض الكويت الدولي للسيارات 2020 وسيغطي فعاليات وأنشطة المعرض خلال إقامته بأرض المعارض الدولية في منطقة مشرف.

ويتوقع خبراء ومحبو السيارات حول العالم أن يكون المعرض العائد بعد غياب طويل الأفضل والأكثر في تاريخ معارض السيارات الكويتية، وسيضع الدولة العربية من جديد على الخارطة العالمية وسيساهم في تعزيز مكانة الكويت الإقليمية والدولية وسيدعم رؤية الكويت الجديدة 2035 لجعل الدولة مركزا اقتصادياً وتجارياً.

هذا المحتوى من تيربو العرب
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أفريكوم»: الضربات العسكرية في ليبيا خيار مطروح إذا شكل الإرهاب تهديدا جديدا
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
غوتيريش يبدي قلقه من اندلاع «حرب أهلية» في ليبيا
ليبيا
مصدر: محكمة النقض تستشعر الحرج في الطعن الليبي على تعويضات عائلة «حنا»
ليبيا
ريال مدريد في صدام ناري بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
علماء يكتشفون أحد الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس
طب وصحة
ماكرون يوجه تحذيرا إلى «السبعة الكبار» بشأن الأزمة الليبية
ليبيا
«الصحة العالمية» تكشف خطورة البلاستيك في مياه الشرب
طب وصحة
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد الكوسا لصحة الإنسان