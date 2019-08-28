سيارة جديدة في احتفال لامبورغيني بمئوية تأسيسها

تستعد لامبورغيني لتحتفل بالذكرى الــ100 على تأسيسها بالكشف عن نسخة خاصة من سيارة أفينتادور.

ستأتي نسخة 63 عن أفينتادور SVJ رودستر باللون الرمادي الكلاسيكي، ولمسات اللون البرتقالي اللامع وبعض لمسات الأسود، وبالتأكيد ألوان العلم الإيطالي، موطن لامبورغيني. وتحافظ السيارة على محرك أفينتادور SVJ الأساسية بتصميم V12 سعة 6.0 لتر، وينتج المحرك 770 حصانًا، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/س خلال 2.9 ثانية فقط وتزيد سرعتها القصوى عن 350 كم/س وذلك وفقًا لموقع «متوراتي».

ستنتج لامبورغيني فقط 63 نسخة من السيارة، وستوفرها الشركة لعملائها من هواة تجميع السيارات بخيارات من الألوان والتصاميم تصل لـ8 تصاميم وألوان أساسية، ويستطيع العملاء تخصيص سياراتهم بتفاصيل أكثر إذا رغبوا بذلك.

