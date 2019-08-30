بالفيديو: تعرّف على جديد أستون مارتن

نشرت الشركة البريطانية العريقة لصناعة السيارات الفارهة «أستون مارتن»، مقطع فيديو ترويجي تشير فيه إلى الموعد الرسمي لإصدار طراز DBX ، والمفترض في شهر ديسمبر من العام الجاري 2019.

ويعتبر الطراز القادم من السيارة أستون مارتن DBX بمثابة الموديل التاريخي، نظراً لأنه أول طراز من فئة السيارات متعددة الاستخدامات من الشركة البريطانية العريقة.

وفي هذا السياق صرح المدير التنفيذي لشركة أستون مارتن «آندي بالمر» أن الطراز القادم من DBX يعتبر الطراز الأهم في تاريخ الشركة، حيث يمثل تحديًا جديدًا وتجربة تحدث للمرة الأولى، للتسويق لطراز يطرح لأول مرة من قبل أستون مارتن.

ويرى خبراء ورواد عالم السيارات أن وصف «بالمر» في محله، خاصة مع المنافسة القوية من شركات كبيرة طرحت موديلات متعددة الاستخدامات لأول مرة، مثل بينتلي «بينتياجا»، ورولز رويس "كولينان" ولامبورجيني «أوروس». حيث نجحت هذه الشركات من رفع نسبة المبيعات السنوية بفضل هذه الطرازات، وهو ما تسعى أستون مارتن لتحقيقه هي الأخرى.

ونشرت بعض التقارير الصحفية العالمية أن موديل DBX المنتظر سيزود بمحرك توربيني مزدوج قوي من تصميم شركة AMG من نوعية V8 الشهيرة، وسيكون بسعة هائلة تصل إلى 4.0 لتر.

هذا المحتوى من تيربو العرب