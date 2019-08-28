مدرعة من طراز بي إم دبليو X5

في مفاجأة سارة لمحبي وعشاق السيارات القوية، نشرت الشركة الألمانية العريقة لصناعة السيارات «بي إم دبليو» صور جديدة للنسخة مدرعة من طراز X5 التي ستعرف باسم VR6. للوهلة الأولى قد تظن أنها سيارة مدنية عادية، لكنها تحمل مواصفات الدبابات، وتستطيع التصدي لرصاص أقوى أنواع الأسلحة.

التجهيزات العسكرية: تمكنت الشركة الألمانية من دعم الهيكل الخارجي للسيارة بالفولاذ المدعم بألواح الألمونيوم المقوى، وزجاج سميك بقياس 30 ملليمتر، لتستطيع VR6 التصدي لأعيرة نارية بقياس 7.62×39-mm، التي يطلقها سلاح AK-47.

كما تستطيع النسخة المدرعة من بي إم دبليو تحمل هجوم المدفعية حتى 15 كيلو جرام من متفجرات TNT المدمرة من على مسافة لاتقل عن 4 أمتار، بالإضافة إلى سقف قوي مدعم يستطيع تحمل ضربات الطائرات دون الطيار "الدرونز" من خلال زجاج بنفس سماكة النوافذ.

ووفقاً لتقارير الصحف العالمية، ستصدر الشركة الألمانية بي إم دبليو نسخة أخرى تستطيع تحمل هجمات الأسلحة الثقيلة، وضربات المدفعية بما يعادل وزن 200 جرام من متفجرات الـ C4.

هذا المحتوى من تيربو العرب