أسباب ضعف عزم السيارة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 04:08 مساء

عزم السيارة هي القوة التي تدفع السيارة من نقطة التوقف إلى سرعة محددة خلال فترة زمنية قصيرة فوق تلة شديدة الانحدار، كما يوفّر العزم الطاقة اللازمة للسيارة عند وجود حمولة ثقيلة فيها، أو عند السحب مثل سحب المقطورة، ويختلف العزم عن قوة الحصان الموجودة في السيارة؛ لأن قوة الحصان هي السرعة التي يوفرها المحرك للسيارة في الطرقات المفتوحة، وزيادة التسارع عند القيادة.

و تقل طاقة السيارة أحيانا عند القيادة وغالبا ما يكون السبب هو انتهاء الوقود، ولكن توجد أسباب أخرى لضعف عزم السيارة، ومن هذه الأسباب:
- تلف شمعات الإشعال التي توصل الإشارة الكهربائية إلى المحرّك.
- انخفاض مستوى الضغط الموجودة في المحرك مما يؤدي إلى إشعال بطيء للسيارة ووجود طاقة غير كافية.
- تلف أو مشاكل في مضخة الوقود الأمر الذي يؤدي إلى ضعف في العزم وأحيانا عدم تشغيل السيارة في بادئ الأمر.
- انسداد الأنابيب أو انسداد العادم الأمر الذي يضعف ضغط المحرّك ويقلل من عزم السيارة.
- تلف منقي الهواء (الفلتر) وفي بعض الأحيان تتوقف السيارة إذا وجد عطل فيها.
- خلل أو تلف الفيوزات أو ملفات الإشعال التي تستمد الطاقة من البطارية لإشعال المحرك.
 

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