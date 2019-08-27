بنتلي تكشف سيارتها الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 02:24 مساء

كشفت بنتلي سيارتها الاختبارية EXP 100 GT الكهربائية بالكامل بتصميم مستقبلي وعصري.

تصميم السيارة متطور وعصري حيث حصلت على شبك أمامي ضخم به 6,000 نقطة LED، يفصل بينهم قطع نحيفة من النحاس، ومصابيح أمامية دائرية بسيطة، وشعار Flying B على غطاء المحرك وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

هيكل السيارة من الألمنيوم والكربون فايبر، و تأتي بأبعاد طول مقداره 5.8 متر وعرض 2.4 متر ووزن مقداره 1,900 كجم، أما المقصورة فتجمع بين الجلود والأخشاب مع لمسات من النحاس والصوف والألومنيوم.

المواصفات الميكانيكية ستعتمد بنتلي EXP 100 GT على محرك بعزم دوران 1500 نيوتن.متر، لتتسارع إلى 96 كم/س في 2.5 ثانية، وبسرعة قصوى 300 كم/س وتقطع مسافة 700 كم لكل شحنة، و تستطيع استعادة ما يصل إلى 80% من الطاقة في 15 دقيقة فقط من خلال الشحن السريع.
 

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