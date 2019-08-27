موديل كهربائي جديد من هيونداي

يبدو أن الشركة الكورية الجنوبية لصناعة السيارات «هيونداي» تستعد بقوة للظهور بإطلالة مختلفة هذا العام خلال المشاركة الرسمية بفعاليات معرض فرانكفورت الدولي للسيارات.

حيث أعلنت الشركة العريقة أنها ستشارك في المعرض الدولي بطراز كهربائي جديد كليا لم يسبق لها الكشف عنه، واكتفت بنشر صورة تشويقية ترويجية للطراز i10.

ومن الصورة التشويقية نستطيع القول بأن الموديل الكهربائي المنتظر سيحمل اسم «45»، ومستوحى بشكل عام من طراز مشابه أطلقته الشركة اليابانية العريقة «تويوتا» في وقت سابق من القرن الماضي العام 1970.

ولم تفصح شركة هيونداي عن أي معلومات تتعلق بمواصفات طراز 45 لحين الإعلان الرسمي عنه ضمن معرض فرانكفورت الذي سيفتح أبوابه للحضور في 10 سبتمبر من الشهر المقبل، ويستمر حتى يوم 22 سبتمبر.

هذا المحتوى من تيربو العرب