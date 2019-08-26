تويوتا تنوي إيقاف لاندكروزر 2022

قبل عام صرح رئيس تويوتا في الولايات المتحدة بأنهم يدرسون بقوة الفئات التي ينافسون فيها، وذلك من أجل التركيز على الفئات الأكثر ربحية.

وبذلك توقع العديد من المختصين توقف إنتاج بعض سيارات تويوتا في أمريكا وهي الأقل مبيعًا، وهنا يأتي أبرز المرشحين تويوتا لاندكروزر، و تحدثت Motor Trend عن مصادر أن لاند كروزر ستتوقف في أمريكا بعد 2022، ولكن يبقى الأمر غير مؤكد وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

تأتي هذه التوقعات في سياق تباطؤ مبيعات لاندكروزر حيث باعت الشركة 3,235 سيارة فقط العام الماضي، و 1,877 سيارة منذ بداية العام 2019، وهي أرقام متدنية، ويُرجع البعض ذلك لسعر لاندكروزر الذي يبدأ من 85,165 دولار أي ما يعادل319,000 ريال.

