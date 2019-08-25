مرسيدس تستخدم أجهزة التتبع التجسسية في سيارتها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أغسطس 2019, 02:14 مساء

اعترفت مرسيدس بأنها قامت بتثبيت آلاف من أجهزة التتبع التجسسية في سيارتها عالية الأداء، مما يعطي معلومات للشركة حول موقع السيارة بدقة عالية.

وصرحت مرسيدس بأنها لا تستخدم هذه الأجهزة عادةً، إنما في حالات خاصة كأن يقوم عميل بالتخلف عن سداد مستحقاته المالية، وأنها لا تتبع مواقع العملاء بصورة دائمة، ولكنها اعترفت بمشاركة البيانات التي تم جمعها من هذه الأجهزة مع وكالات وشركات جمع الديون وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

وأضافت مرسيدس بأنه في حالة شراء سيارة بنظام الأقساط المباشرة معها، يقوم العميل بتوقيع عقد يسمح للشركة بتفعيل أجهزة التتبع في سيارته لمعرفة موقعه في حالة لم يلتزم بالاتفاق، وهذا جزء من عملية استعادة ملكية السيارة وليس بغرض تتبع مواقع العملاء.
 

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