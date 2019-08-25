بالفيديو: بورش تتعاون مع تويوتا

صرح مصدر مسؤول وأحد كبار مسؤولي إدارة الشركة اليابانية العريقة لصناعة السيارات «تويوتا» أن هناك خطة واضحة لطرح موديل جديد من طراز MR2، بعد أن كان توقف تصنيعه في عام 2007

ونشرت عدة مواقع كبرى متخصصة في أخبار عالم السيارات تصريحات مهندس تويوتا المميز «تيتسيوا تادا»، أن الشركة الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات الخارقة «بورش» على قائمة المرشحين للتعاون مع تويوتا للعمل على إعادة إحياء طراز MR2 في حليته الجديدة

وذكرت التقارير أن طراز MR2 كان ضمن خطة كبير داخل جدران الشركة، ولكن نوع وأداء المحرك الذي سيطرح به الطراز بنسخته الجديدة كانت سبب رئيسي في تأجيل إعادة الإنتاج منذ عام 2007

ولم يكشف كبير مهندسي تويوتا «تيتسيوا تادا» عن الموعد الرسمي لبدء خط الإنتاج لإصدار نسخة جديدة من طراز MR2. ولكن الذي ظهر جلياً، حرص الشركة اليابانية على تنفيذ خطتها بتوفير النفقات للاستثمار في تطوير مزيد من موديلاتها الرياضية، كما حدث مع طراز سوبرا الجديد وطراز 86.

الجدير بالذكر أن شركة تويوتا تعاونت من قبل مع العديد من شركات السيارات الكبرى في تطوير وإنتاج أبرز الموديلات، كان أبرزها نسخة 2020 من طراز "سوبرا" بمحرك من الشركة الألمانية بي إم دبليو، ومع الشركة اليابانية «سوبارو» لتطوير النسخة الجديدة من طراز 86.

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