بالفيديو: مميزات سيارة كاديلاك الفارهة

نشرت بعض المواقع العالمية وصفحات شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومعلومات مسربة عن السيارة المنتظرة كاديلاك إسكاليد من داخل جدران مصانع الشركة العريقة التابعة لمجموعة جنرال موتورز.

التصميم الخارجي:

ويظهر جلياً من الصور حفاظ السيارة الجديدة على الهيكل الضخم التي لطالما اشتهرت به، ولكنها حصلت على واجهة أمامية مميزة زينت بمصابيح رائعة تعمل بتقنية الـLED القوية، إلى جانب امتلاك السيارة أقراص جديدة كلياً للإطارات.

التصميم الداخلي:

من داخل قمرة القيادة، تستطيع السيارة الجديدة كاديلاك إسكاليد استيعاب 7 أشخاص بارتياحية، بفضل ثلاث صفوف من المقاعد المغطاة بأفخم أنواع الجلود، كما زينت المقصورة الداخلية بالخشب الفاخر والكروم النقي.

الأداء:

تشير التسريبات أن السيارة إسكاليد ستصدر بعدة أنواع من المحركات، المحرك الأول سيعتمد على البنزين في توليد الطاقة وسيتكون من 8 أسطوانات وبسعة هائلة تصل إلى 6.2 لتر، المحرك الثاني يتكون من 8 أسطوانات وبتصميم على شكل حرف V في اللغة الإنجليزية وبسعة تصل إلى 4.2 لتر، كما يتوقع أن تُطرح منها نسخة هجينة تعمل بمحركات بنزين وكهرباء مجتمعة، وتتصل المحركات على ناقل سرعة أوتوماتيكي من 7 سرعات مختلفة.

هذا المحتوى من تيربو العرب