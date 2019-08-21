قائمة بالسيارات السهل سرقتها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أغسطس 2019, 03:32 مساء

في اختبار مثير، قام الخبراء بإجراء تجارب السرقة على عدد كبير من السيارات، بهدف اكتشاف السيارات الأسهل من حيث سرعة سرقتها.

وجاءت على رأس هذه القائمة السيارة من طراز «DS3 كروس باك»، التي تصدر من خلال مصانع شركة «DS أوتومبيل» السيارة الفرنسية ذات الدفع الرباعي جاءت بتوقيت قياسي، وصل إلى 10 ثوان فقط من أجل اختراقها وسرقتها.

وكانت المفاجأة في وجود سيارة أودي «TT RS»، التي احتلت المركز الثاني، حيث اكتشف الخبراء أن السيارة الألمانية من السهل اختراقها في حالة نشاط نظام الإدخال دون مفتاح المدمج لفترة قصيرة.

وأضاف الخبراء السيارة "Land Rover Discovery Sport" إلى هذه القائمة، حيث استطاع الخبراء اختراق السيارة موديل عام 2018 خلال نصف دقيقة فقط، ولكن على صعيد نفس الطراز موديل العام الحالي 2019 أصبح من الصعب جدا إن لم يكن مستحيلا الحصول على رمز الوصول.

كما استطاع الخبراء أيضا الدخول إلى سيارة بي إم دبليو طراز «X3» وسيارة شركة فورد الأميركية «Fiesta» خلال 40 ثانية فقط، بالإضافة إلى 20 ثانية أخرى من أجل تشغيلهما ومغادرة المكان، وفق موقع «oane»

وفي النهاية أكد الخبراء أن معظم شركات صناعة السيارات قامت بتطوير أنظمة دخول دون استخدام مفتاح، ولكنها لم تعير أي اهتمام لعوامل الأمان الرئيسة.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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