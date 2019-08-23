صور توقعية لسيارة «مرسيدس S-Class 2020»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أغسطس 2019, 08:16 صباحا

سنشاهد خلال الفترة المقبلة العديد من سيارات مرسيدس الجديدة في معرض فرانكفورت للسيارات خلال أسابيع، ولكن S-Class الجديدة لن تكون منهم في الغالب وذلك وفقًا لوقع «متوراتي».

ولذلك قام فنان كوري باسم Nori برسم صور ثلاثية الأبعاد لـ S-Class القادمة، وقد اعتمد الفنان على الصور التجسسية السابقة للسيارة، حيث نرى تشابهاً واضحاً في شكل شبكة التهوية والمصابيح الأمامية، كما أن المصابيح الخلفية تبدو مثلثة ومتصلة بشريط طويل من الكروم.

مرسيدس S-Class القادمة ستحصل على العديد من المزايا التي لم تتوفر في أي موديل مرسيدس من قبل، مثل تابلت ضخم لنظام المعلومات الترفيهية وأنظمة قيادة ذاتية أكثر تطوراً.

من المتوقع أن تعتمد S-Class الجديدة على مولدات طاقة هجينة لتحسين كفاءة استهلاك الوقود، لتشمل مساعدة هجينة مخففة لمعظم المحركات بداية من 2 لتر إلى V8 سعة 4 لتر، كما أن النسخ الهجينة بالقابس ستتمتع بمدى 100 كيلومتر بناء على الطاقة الكهربائية فحسب، كما سنرى نسخ ديزل فقط بالطبع لموديلات AMG ومايباخ.
 

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