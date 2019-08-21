تعرف على تعديلات «فيراري بيستا 488»

تعديلات نارية كبيرة تقوم بها شركة «نوفيتيك» المتخصصة في إعادة تعديل السيارات وإضافة سمات وخصائص جديدة، والآن حان الدور على واحدة من أيقونات وأساطير الشركة الإيطالية العريقة فيراري، السيارة «فيراري بيستا 488».

حيث قامت الشركة بتعديلات كبيرة على السيارة الخارقة بيستا 488 لترفع معدلات الأداء بشكل ملحوظ، من خلال رفع كفاءة المحرك القوي للسيارة.

المحرك الذي صمم على شكل حرف الـV في اللغة الإنجليزية، يأتي بسعة 3.9 لتر وتكون من 8 أسطوانات، لترتفع معدلات الأداء من 720 حصانا إلى 802 حصان كاملة، مع زيادة ملحوظة لعزم الدوران يصل إلى 770 إلى 898 نيوتن متر.

ومع هذه القوة الهائلة التي أضافتها شركة «نوفيتيك»، أصبحت الطراز فيراري بيستا 488 قادرا على الانطلاق من السكون وحتى 100 كيلو متر في الساعة في غضون 2.7 ثانية فقط، بفارق 0.15 ثانية عن الموديل الأصلي للسيارة العريقة.

كما ارتفعت معدلات السرعة للعدادات، لتصل إلى سرعة قصوى 345 كيلو مترا في الساعة، بدلا من سرعة 340 كيلو مترا في الساغة. ولمحبي التعديلات ورواد السيارات، أعلنت شركة «نوفيتيك» أن التعديلات التقنية للمحركات ستبدأ من سعر 12 ألف يورو، أي حوالي 14 ألف دولار أميركي.

هذا المحتوى من تيربو العرب