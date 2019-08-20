روسيا تحظر هذه السيارات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أغسطس 2019, 03:26 مساء

كشفت تقارير صحفية بعض التسريبات من داخل وزارة النقل الروسية، تفيد بأن هناك دراسة جدية لاقتراح طرحته لجنة السياسة الاقتصادية في مجلس الدوما (البرلمان الروسي)، يهدف لحظر تجوال واستخدام وسائل نقل الركاب القديمة التي تخطت الحاجز المسموح به

ووفقاً لتقرير صحيفة «كوميرسانت» الروسية، اقترحت لجنة الصناعة في مجلس الدوما فرض حظر على استخدام وسائل النقل القديمة في الدولة الروسية. وأوضحت أن كبرى الشركات الروسية لصناعة السيارات «غاز» و«كاماز» و«سولرز» تؤيد القرار، وترى أن تنفيذه سيكون في مصلحة الدولة.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الصناعة والتجارة الروسية أنها استقبلت هذا الاقتراح بالفعل من مجلس الدوما الروسي. وعلى صعيد آخر، قامت البوابة الإلكترونية الروسية "أوتو مايل رو" باستطلاع لرأي سائقي السيارات على الطرق الروسية لأفضل السيارات المستخدمة.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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