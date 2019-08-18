بالفيديو: وسائد هوائية لحماية السيارة من الخارج

قامت شركة «ZF Friedrichshafen» الألمانية لصناعة السيارات بتطوير وسائد الأمان الهوائية، وإضافتها على جانبي الهيكل الخارجي للسيارة، لتوفير مزيد من الحماية من أجل سلامة الركاب والسيارة أيضًا في حالات الحوادث العنيفة.

وبحسب التقرير الذي نشرته جريدة «ديلي ميل» البريطانية على موقعها الإلكتروني، تعمل الوسائد الجديدة بواسطة نظام «ZF» التكنولوجي الذي يحتوي على مجموعة من أجهزة الاستشعار لتحليل البيانات قبل حدوث الاصطدام.

الوسائد الهوائية الجديدة يتم تثبيتها أسفل مقاعد السيارة من الخارج، ولكن بفضل أجهزة الاسشتعار المتطورة، تنتفخ الوسائد قبل حدوث الاصطدام مباشرة، على عكس الوسائد الهوائية الداخلية للسيارة، التي تنتفخ خلال الاصطدام. وكشف الاختبار الأولي لوسائد «ZF»

أنها تستطيع زيادة معدل الحماية والأمان لركاب السيارة بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالسيارات التي تفتقر لهذه التكنولوجيا، خاصة أنها تنتفخ قبل حدوث الاصطدام، وهذا الرقم لا يستهان به على صعيد خصائص الأمن والسلامة.

وفي تصريحات لرئيس قسم أنظمة الأمان في شركة «ZF» «مايكل بوخنسر»، قال: «مفهومنا للوسادة الهوائية الجانبية الخارجية هو مثال رائع على النهج الذي تسعى «ZF» أن تحققه من خلال رؤيتها «عالم بدون حوادث وانبعاثات» مشيرًا إلى أن سلامة الركاب هي الأهم عند تطوير سيارات جديدة للقيادة الآلية.

ومن المتوقع أن تسود هذه التكنولوجيا المتطورة حال اكتمال الأبحاث عليها بين شركات السيارات العالمية في غضون سنوات قليلة، خاصة الشركات الألمانية التي تشتهر باهتمامها الكبير لعوامل الأمن والسلامة للركاب.

هذا المحتوى من «تيربو العرب»