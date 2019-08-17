تحديثات جديدة لشيفرولية كروز 2020

تعرف معنا على اخر التحديثات التي ادخلتها جنرال موتورز على شيفروليه كروز لعام 2020.

شيفروليه كروز 2020 فيس ليفت حصلت على شبك أمامي جديد ومصابيح خلفية LED وتصاميم جديدة للعجلات مع مواد أعلى جودة في الداخلية، كما حصلت السيارة على عدد من المميزات التقنية مثل واي فاي قادر على دعم سبعة هواتف في ذات الوقت، وشحن لاسلكي والجيل الثالث من نظام شيفروليه للمعلومات الترفيهية بشاشة لمسية ملونة 8 إنش وذلك وفقا لموقع «المتوراتي».

كما حصلت السيارة على نظام كبح الطوارئ الأوتوماتيكي بخاصية رصد المشاة، وتستمر كروز 2020 في الاعتماد على محرك تيربو 1.4 لتر بأربعة سلندر بقوة 153 حصان وعزم دوران 240 نيوتن.متر، متصل بجير أوتوماتيكي بست سرعات ونظام دفع أمامي.

