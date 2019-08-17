بالفيديو: تعرف على «فينيو هيونداي» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أغسطس 2019, 11:12 صباحا

احتفلت الشركة الكورية العملاقة لصناعة السيارات هيونداي بإضافة فرد جديد إلى عائلة السيارات ذات الدفع الرباعي، بعد أن نشرت فيديو تشويقي لإطلالة سيارتها الجديدة «فينيو» التي تعني باللغة العربية «المكان»، والآن لنذهب في جولة خارج وداخل الطراز الجديد.

التصميم الخارجي:
- بهيكل يصل طوله إلى حوالي 4 متر، وبمحور عجلات يصل إلى 2 متر و59 سنتيمتر، جاءت «فينيو» بتصميم أنيق ظهر جلياً من خلال الواجهة الأمامية التي زينت بشبك عريض لغطاء المبرد، مع مصابيح بتقنية الـLED القوية، ومصابيح خاصة للأجواء الضبابية، إلى جانب كاميرات في الأمام والخلف وأجهزة حسية لاستشعار الأجسام القريبة.

التصميم الداخلي:
- من داخل قمرة القيادة، تستطيع سيارة هيونداي الجديدة استيعاب 5 أشخاص بارتياحية، وبنظام ترفيهي من خلال شاشة مالتيميديا تعمل بتكنولوجيا التحكم باللمس، تستطيع الاتصال بكافة أنظمة الهواتف الذكية لمزيد من التحكم.
إلى جانب صندوق أمتعة كبير تصل سعته إلى 530 لتر، ويمكن إضافة المزيد من المساحة بطي المقعد الخلفي، لتصل سعته إلى 903 لتر. س.

الأداء:
- جاءت السيارة «هيونداي فينيو» بخيارات للمحرك، يعتمد اثنان منها على البنزين في توليد الطاقة، الأول مكون من أربع أسطوانات، وبسعة 1.6 لتر، يستهلك 7 لترات من الوقود فقط لكل 100 كيلو متر تقطعها السيارة، والثاني مكون من أربع أسطوانات، بعزم 83 و120 حصان.

وأضافت الشركة الكورية خيارا ثالثا لمحبي علامتها التجارية، محرك يعتمد في توليد الطاقة على الديزل ويستطيع توليد قوة 90 حصان.

هذا المحتوى من تيربو العرب

 

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