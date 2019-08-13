«الصليب الأحمر» تختبر وحش «لاند روفر»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أغسطس 2019, 10:59 صباحا
سيارة «Defender» رباعية الدفع (الإنترنت)

أطلقت «لاند روفر» وحشها الجديد وهو أحدث نموذج من سيارات «Defender» رباعية الدفع.

وأوضحت «لاند روفر» أن الاختبارات التي أجرتها على مركبتها الجديدة، جرت بالاشتراك مع خبراء تابعين لمنظمة الصليب الأحمر العاملة في الإمارات العربية المتحدة، وفق «روسيا اليوم».

وأظهرت الاختبارات القدرات العالية لـ «Defender» الجديدة على اجتياز الطرق الوعرة وعبور الكثبان الرملية بكل سهولة، كما أظهرت أيضا إمكانيات هذه السيارة على قطع مئات الأميال يوميا في ظروف الطقس القاسية دون أن تعاني من أي مشاكل.

وأشار المشرفون على اختبار السيارة الجديدة إلى أنها ستكون من أنسب السيارات لمهمات الإنقاذ والإغاثة للصليب الأحمر، كون المنظمة تقدم مساعداتها عادة في المناطق الخطرة والتي يصعب على السيارات العادية الوصول إليها، فضلا عن أن «Defender» مناسبة تماما للسفر والرحلات الطويلة كونها تمنح السائق والركاب قدرا وافيا من الراحة.

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