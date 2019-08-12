أيقونة صينية جديدة تقتحم سوق السيارات العائلية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أغسطس 2019, 01:23 مساء
سيارة «DFM 580» العائلية (الإنترنت)

تطرح مصانع الصين سيارة «DFM 580» العائلية المميزة، التي يتوقع لها الخبراء أن تصبح من أكبر المنافسين في أسواق السيارات رباعية الدفع خلال فترة قصيرة.

وتأتي «DFM 580» الجديدة بهيكل أنيق وانسيابي بطول 468 سم، وعرض 184 سم، وارتفاع 171 سم، مزود بقواعد عجلات تبعد عن بعضها 278 سم، وعجلات بمقاس 17 إنش، ومصابيح مميزة تعمل بتقنيات LED، وسقف بانورامي متحرك كبير، وفق «فيستي.آر يو».

وحصلت هذه السيارة على مقصورة مميزة مزودة بـ 3 صفوف من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ 7 ركاب، يمكن طي الصف الخلفي منها لزيادة حجم الصندوق الخلفي، بالإضافة إلى واجهة قيادة متطورة فيها شاشة تعمل باللمس، ونظام مولتيميديا حديث، وأنظمة مراقبة بكاميرات أمامية وخلفية، حسب «روسيا اليوم».

وتعمل هذه المركبة بنظامي دفع أمامي ورباعي، ومحركات بسعة 1.8 لتر، وعزم 132 حصانا، تستهلك نحو 7 لترات من الوقود لكل 100 كلم تقطعها السيارة، وعلب سرعة ميكانيكية بـ 5 مراحل، وأخرى أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

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