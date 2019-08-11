بالفيديو: «Genesis» تكشف سيارتها الأكثر فخامة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أغسطس 2019, 03:09 مساء
السيارة قادرة على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 6 ثوان (أرشيفية: الإنترنت)

تستعد شركة «Genesis» الشهيرة لإطلاق سيارة جديدة ستكون واحدة من أكثر السيارات رباعية الدفع فخامة في العالم.

وبالنظر للفيديوهات التي انتشرت لهذه السيارة نلاحظ أنها أتت بهيكل غاية في الأناقة، يميزه شبك من الكروم اللامع لغطاء المحرك، و4 صفوف من المصابيح الأمامية الرقيقة التي تعمل بتقنية LED، والكاميرات التي أتت بدلًا عن المرايا الجانبية، وفقًا لـ «روسيا اليوم».

أما قمرة هذه السيارة فقد صممت لتكون غاية في الفخامة، واكتست بعناصر من الجلد والكروم والخشب، وزودت بمقاعد مريحة تتسع لـ 5 ركاب، مزودة بخاصية التدليك، ويمكن تسخينها وتبريدها والتحكم بوضعياتها عبر نظام كهربائي خاص. 

كما ستطرح هذه السيارة بأنظمة أمان تقيس المسافات بينها وبين الأجسام الأخرى على الطرقات، وتزود بكاميرات أمامية وخلفية، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

وستعمل بمحركات بنزين بسعة 3.3 و3.8 لتر، بعزم 370 و413 حصانًا، قادرة على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في أقل من 6 ثوانٍ.

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