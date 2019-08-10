7 خطوات مهمة قبل السفر بسيارتك في العيد

خلال ايام عيد الأضحى المبارك تكثر السفريات والسير بالسيارة لمسافات طويلة فإذا قررت أن تسافر بسيارتك، عليك القيام بـ 7 خطوات لسفر امن تعرف معنا عليهم وفقا لموقع «المرسال».

الكشف عن السوائل بالسيارة

- السوائل هي شريان الحياة لأي سيارة، وتعتمد فترات الخدمة على السوائل الأساسية لسيارتك عادةً على عدد الكيلومترات، لذا فكر في المسافة التي قُدّمت إليها منذ آخر مرة، وإلى أي مدى تخطط للقيادة في رحلتك، لتحديد ما يحتاج إلى الاهتمام.

الكشف عن النفط بالسيارة

- لا تحتاج إلى أن تكون خبيرًا في السيارة لتعرف أن النفط مهم للمحرك، إنه يقوم بتشحيم المكونات المتحركة مثل المكابس، العمود المرفقي، وعمود كامات حتى يتمكنوا من التحرك بسلاسة دون احتكاك، ويجب تغيير الزيت كل 3000 إلى 5000 ميل، وإذا حصلت على تغيير الزيت داخل هذا النطاق، فاستخدم مقياس الجريان للتحقق من حالة الزيت ومستوى الملء، و إذا كان اللون أسود أو أقل من الحد الأدنى، فاحرص على فحصه على الفور.

فحص سائل الرادياتير بالسيارة

- تنتج المحركات الكثير من الحرارة ويحافظ المبرد على تبريد السيارة، كما يعمل سائل الرادياتير، المعروف أيضًا باسم المبرد أو مضاد التجمد ، على استخراج الحرارة من المحرك و تبديدها من خلال المبرد، ومن المحتمل أيضًا أن يؤدي انخفاض مستوى سائل التبريد إلى ارتفاع درجة الحرارة، لذا تحقق من سائل التبريد و توقف تشغيله إذا لزم الأمر، وتأكد من مسح النظام على مسافة 50000 ميل.

صيانة سائل الفرامل

- عندما تضغط على دواسة الفرامل ، فإن السائل يضغط داخل خطوط المكابح، مما يجبر منصات الفرامل على تثبيتها على الدوارات وإبطاء سيارتك، وإذا لاحظت من قبل أن الدواسة تشعر بالحركة الجيدة أو عند السفر الإضافي، فقد يكون السائل ملوثًا، وتأكد من التخلص من سائل الفرامل إذا لزم الأمر، ومسح كل 36،000 ميل.

فحص سائل ناقل الحركة

- ليس هناك الكثير من الانقاض مثل محرك ناقل الحركة الذي يختل عند تحولاته، ويساعد سائل ناقل الحركة على تروس السلك بسلاسة، وعندما يسوء يمكن أن تكون التحولات غير المريحة، ولحسن الحظ، فإن سائل ناقل الحركة يستمر لفترة طويلة، وبعض السيارات تباع حتى مع ما يسمى بسائل ناقل الحركة «مدى الحياة»، بشكل عام على الرغم من ذلك ، من المستحسن استبدال السوائل كل 60000 ميل، ومن المرجح أن تكون هناك مشكلات متزايدة بسائل ناقل حركة أكبر من 100000 ميل.

فحص سائل الزجاج الأمامي

- محرك الأقراص الطويل يعني سيارة قذرة، وليس هناك شيء على الجزء الخارجي لسيارتك أكثر أهمية للحفاظ على نظافتها من الزجاج الأمامي، بعد كل شيء، عليك أن تكون قادرا على رؤية أين أنت ذاهب، إن إضافة سائل تنظيف الزجاج الأمامي هو أمر أساسي للغاية، ويمكنك الحصول على دورق من السوائل في أي محطة وقود ، ثم قم ببساطة باستخدام قمع لملء خزانك إذا انخفض.