بالفيديو: «لينكولن» تكشف عن سيارتها المذهلة

سيارة Nautilus الجديدة (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت شركة «لينكولن» الأميركية عن سيارة Nautilus الجديدة التي صنفت كواحدة من أجمل السيارات الرباعية الدفع وأكثرها فخامة.

وتظهر لمسات الأناقة في جميع أجزاء السيارة، بدءًا من واجهتها الأمامية المزينة بشبك كبير من الكروم اللماع، ومصابيح مميزة تعمل بتقنيات LED، وانتهاء بعجلاتها الكبيرة وسقفها البانورامي الكبير المتحرك، الذي يمنح الركاب شعورًا مميزًا بالمتعة أثناء السفر، وفق «رسيوا اليوم».

جاء هيكل هذه السيارة بطول 4 أمتار و83 سم، وعرض 2.85 م، وارتفاع 1.68 م، أما المسافة بين محوري عجلاتها فمتران و5 سنتيمترات تقريبا.

وجاءت مقصورتها في غاية الأناقة أيضًا، وزينت بعناصر من الخشب الفاخر، ومقاعد جلدية مريحة مكسوة بالجلد تتسع لـ 5 ركاب، وزودت بواجهة قيادة متطورة فيها شاشات كبيرة تعمل باللمس، ونظام مولتيميديا متطور، ونظام لشحن الهواتف لاسلكيًا، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات ودرجات حرارة المقاعد والزجاج والمرايا.

وأتت هذه المركبة بنظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام يتحكم بحركة كل عجلة على حدة على الطرق الوعرة، وطرحت بنوعين من المحركات: محركات بنزين بـ 4 أسطوانات وسعة 2.0 لترين وعزم 248 حصانًا، ومحركات بنزين EcoBoost بـ 6 أسطوانات وعزم 340 حصاناً، تعمل جميعها مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل.