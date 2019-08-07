سوناتا 2020 بسقف ذات ألواح شمسية

يأتي الجيل القادم من هيونداي سوناتا بمميزات جديدة، حيث بدأت الصانعة الكورية توشقنا لذلك.

ستتميز الفئة الهجينة بتعديلات تصميمة تشمل شبكا أماميا محسنا وبعض التعديلات على الزوائد الآيروديناميكية، كما ستحصل على جنوط خاصة تساعدها على توفير الطاقة وتحسين الأداء. والآن ستحصل السيارة على سقف مزود بالخلايا الشمسية لشحن بطاريتها دون أي تكلفة إضافية، وذلك وفقا لموقع «المتوراتي».

حسب هيونداي، تعيد الخلايا الشمسة شحن البطارية خلال النهار دون أن تسمح بالتفريغ العكسي للطاقة المخزنة في البطارية، ويسمح الشحن اليومي لمدة 6 ساعات بتعبئة 60% من بطاريات السيارة الهجينة ويمنحها مدى إضافيا يبلغ 1،300 كيلو متر سنوياً.

