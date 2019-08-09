محرك كهربائي خارق لـ«بوجاتي» الجديدة

يبدو أن بوجاتي بالفعل تريد إنتاج أول SUV لها، وأن تواصل الليل بالنهار للخروج بسيارة تتلاءم مع أسطول سيارات الشركة الأسطورية.

أشارت بعض التقارير أن بوجاتي سوف تستعمل قاعدة عجلات لامبورغيني أوروس لسيارتها، وأنها سوف تستعمل نفس المحرك V8 بعة 4.0 لتر ثنائي التيربو. الآن تزعم مصادر أن السيارة ستحمل بدلاً عن ذلك على محركات كهربائية بالكامل بالتعاون مع عدد من شركات الأبحاث والتطوير والهندسة في فرنسا وأوروبا وذلك وفقا لموقع «المتوراتي».

كما يشاع أن بوجاتي استغلت علاقات الشركة الشقيقة لها، بورش، مع شركة ريماك للسيارات الكهربائية وقامت بالتفاوض معهم لإنتاج محركات كهربائية لأول SUV من بوجاتي، والتي يعتقد أنها ستكون مشابهة لمحركات سيارة بينينفارينا باتيستا. كما يحتمل أن تحصل SUV بوجاتي بدلاً عن ذلك على محركات خليفة بورش 918 سبايدر الكهربائية.

