بالفيديو: تعرف على طراز «بليزر» من شيفروليه

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أغسطس 2019, 10:50 صباحا

أعلنت الشركة الأميركية لصناعة السيارات شيفروليه فتح باب الحجز للطراز المنتظر بليزر، الذي سيصدر خصيصا للعام الجاري 2019.

ونشرت الشركة الأميركية أخبارا سعيدة لمحبي السيارات، بعد أن أكدت وجود خيار ثالث إضافي للمحرك، وجاءت خيارات المحركات كالتالي:

الأول تصل سعته إلى 2.0 لتر، ليستطيع توليد قوة 230 حصانا كاملة. أما المحرك الثاني، سيأتي بسعة تصل إلى 2.8 لتر، لتستطيع السيارة بليزر توليد قوة تصل إلى 308 أحصنة.

والمحرك الثالث، سيكون من طراز V8 الشهير وبسعة تصل إلى 2.5 لتر، وأكدت الشركة الأميركية أن هذا المحرك سيكون اقتصاديا على صعيد معدلات حرق واستهلاك الوقود، بمعدل 23-24 ميلا لكل جالون. وأوضحت شركة شيفروليه أن خط مبيعات سيارات بليزر التي تحمل المحرك الثالث سيبدأ بداية من العام المقبل 2020.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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