تعرف على تعديلات «باناميرا بورش 2020»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أغسطس 2019, 04:43 مساء

رصد مصورون سيارة بورش باناميرا 2020 أثناء اختبارها بعد حصولها على بعض التحديثات والتحسينات التصميمية.

أكثر ما يلاحظ في السيارة هو المصابيح الخلفية الجديدة، وبينما يختبئ جزء من المصابيح تحت التمويهات، يمكننا أن نلاحظ أنها أكثر نحافة من تلك الموجودة في الموديل الحالي، وتأتي برسمة مختلفة قليلاً أكثر بساطة. وتوجد بعض التغييرات الأخرى في الواجهة الأمامية، حيث تحمل السيارة كشافات ضباب دائرية وتصميم شبك محسن، وذلك نقلا عن موقع المتوراتي الذي نقل عن موقع «carscoops»

لم يتمكن المصورون التجسسيون من التقاط أي صور لداخلية السيارة، ومع ذلك ستحصل باناميرا 2020 على بعض التعديلات الطفيفة تشمل تصميم مقود السيارة.

ستستمر باناميرا بعدة فئات محركات وقد تحصل على تحسين بسيط من ناحية الأداء، وإن كان غير متوقع في هذا الوقت من عمر السيارة.
 

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