تعرف على سيارات مرسيدس الرياضية الجديدة

كشفت الصانعة الألمانية مرسيدس الجيل الجديد كلياً من السيارات الرياضية AMG A45 و AMG CLA45.

تتميز مرسيدس AMG A45 و AMG CLA45 بتصميم رياضي أشرس من فئات 35 بواجهتها ذات الشبك ذو الشرائح الرأسية، ومخارج العادم الرباعية في الخلف، وتتميز السيارتان بمشتتات هواء أمامية وجناح خلفي رياضي لكل منهما. وتحصل السيارتان على رفارف بارزة وجنوط رياضية قياس 18 إنشا للفئة الأساسية من السيارتين أو مقاس 19 إنشا لفئة S الأعلى. تأتي الجنوط بلون أسود ويبرز خلفها أقراص المكابح الرياضية والمكابس الرمادية أو الحمراء وذلك وفقا لموقع «المتوراتي».

أهم ما يميز هذه السيارات هو محرك 2.0 لتر تيربو 4 سلندرات مطور ينتج 382 حصانا و 480 نيوتن-متر من عزم الدوران في الفئة الأساسية أو 416 حصانا و500 نيوتن-متر في فئات S. وبغض النظر عن المحرك ستحمل جميع السيارات ناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي الكلتش من 8 سرعات ونظام الدفع الرباعي 4Matic+ ليتيح هذا المزيج أداء فائق لهذه السيارات.

ستحتاج AMG A45 الأساسية إلى 4 ثوان للوصول إلى سرعة 100 كم/س، وتصل سرعتها القصوى لـ 250 كم/س، وعند طلب رزمة AMG Driver ستصبح السرعة القصوى 270 كم/س محددة إلكترونياً أما AMG A45 S فسوف تحقق تسارع 0-100 كم/س خلال 3.9 ثانية فقط، وستوفر رزمة AMG Driver قياسياً. أما في حالة الشقيقتين AMG CLA34 و AMG CLA45 S فسوف تحمل نفس المحركات السابقة ولكنها ستكون بتسارع 0-100 كم/س يبلغ 4.1 ثانية و 4.0 ثانية على التوالي.

