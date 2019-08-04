لاندروفر ديفندر 2020 تستعد للظهور

أصبح واضحا أن لاندروفر ديفندر الجيل القادم مرت بأصعب وأقوى الاختبارات لأي SUV في الأعوام الأخيرة.

بداية، رأينا السيارة في اختبارات الشتاء على حلبة نوربورغرينغ كما زارت كينيا للتعامل مع بعض المسارات الوعرة للغاية، والآن في دبي.

لماذا دبي؟ لأن فيها المقرات الرئيسة للأسطول العالمي لمنظمة الصليب الأحمر المتخصصة في الإسعاف الطبي في مناطق الكوارث الطبيعية والحروب، وقد حصلت المنظمة على نماذج مبدئية لديفندر لتجربتها على الكثبان الرملية والمنعطفات الجبلية الحادة والمزيد وذلك وفقا لموقع «المتوراتي».

ويذكر أن اختبارات دبي تسجل مرور 65 عاما على تعاون لاندروفر والصليب الأحمر، حيث مدد الاثنان شراكتهما العالمية لثلاثة أعوام أخرى، وتقوم لاند روفر بدعم الإسعاف الطبي العاجل والتعامل مع الكوارث في الهند والمكسيك وأستراليا وغيرها.

وصرحت لاندروفر بأن ديفندر الجديدة قطعت أكثر من 1.2 مليون كيلومتر بالفعل في الاختبارات، وقد كانت الخطوة السابقة في مهرجان جودوود للسرعة، والآن بعد دبي تستعد الشركة للتدشين الرسمي في معرض فرانكفورت للسيارات في سبتمبر.

